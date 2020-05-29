+75 и одна смерть. На Алтае статистика по приросту зараженных COVID-19 по-прежнему удручающая

В Алтайском крае на 29 мая зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает в своем Telegram-канале региональный оперштаб.

Напомним, уже неделю в крае ежесуточно фиксируют большое количество новых зараженных. Такую ситуацию наблюдают с 22 мая, когда прирост составил 74. В последующие дни: 69, 71, 81, 79, 69 и 79 на 28 мая. Таким образом, рекордный ежесуточный прирост на Алтае — 81 инфицированный.

Из новых заболевших, в Барнауле — 58 человек, Рубцовске — 6, Волчихинском районе — 2, Завьявловском районе — 2, Камне-на-Оби — 1, Павловском районе — 1, Рубцовском районе — 1, Тюменцевском районе — 1, Алтайском районе — 1, Усть-Пристаньском районе — 1, Советском районе — 1.

На 29 мая общее число заболевших — 1708, в том числе 174 ребенка до 17 лет включительно. 119 случаев — завозные (2 — из-за рубежа), 1231 — по контакту с ранее заболевшими лицами, 215 — у больных внебольничной пневмонией, 349 — у заболевших ОРВИ, в 1144 случаях — бессимптомное течение.

Тяжелобольных — 39, из них на аппарате ИВЛ — 12. Всего выздоровело — 728 человек, за прошедшие сутки выписано 11 пациентов.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

За минувшие сутки скончался 1 человек от тяжелого течения COVID-19 и еще 1 — по иной причине. За весь период умерли — 21 человек, в том числе 11 случаев от COVID-19, иные причины смерти — 7 случаев, и еще 3 случая находятся на экспертизе.

Карта распространения Жители Барнаула — 813, Змеиногорского района — 252, Бийска — 132, Рубцовска — 75, Новоалтайска — 40, Павловского района — 31, Славгорода — 27, Благовещенского района — 26, Тюменцевского района — 24, Поспелихинского района — 23, Первомайского района — 19, Тальменского района — 15, Ребрихинского района — 15, Рубцовского района — 14, Горняка — 13, Курьинского района — 13, Камня-на-Оби — 12, ЗАТО Сибирский — 12, Бурлинского района — 12, Немецкого национального района — 11, Заринска — 8, Бийского района — 8, Алейска — 8, Новичихинского района — 7, Третьяковского района — 7, Крутихинского района — 6, Советского района — 6, Родинского района — 6, Завьяловского района — 6, Солонешенского района — 5, Волчихинского района — 5, Косихинского района — 5, Ярового — 4, Егорьевского района — 4, Усть-Калманского района — 4, Табунского района — 4, Залесовского района — 4, Кулундинского района — 3, Михайловского района — 3, Шипуновского района — 3, Заринского района — 3, Усть-Пристанского района — 3, Алтайского района — 2, Мамонтовского района — 2, Ключевского района — 2, Алейского района — 2, Троицкого района — 1, Целинного района — 1, Романовского района — 1, Тогульского района — 1, Белокурихи — 1, Каменского района — 1, Шелаболихинского района — 1, Быстроистокского района — 1, Зонального района — 1.

На 29 мая находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 5444 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 20171 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 90860 человек.