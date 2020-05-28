+79. На Алтае сохраняется суточный прирост зараженных COVID-19 на уровне рекордного

В Алтайском крае на 28 мая за сутки зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, в последние дни в крае ежесуточно фиксируют большое количество новых зараженных — до 80, при «нормальной планке — не более 40». Такая ситуация наблюдается с 22 мая, когда прирост составил 74. В последующие дни: 69, 71, 81, 79 и 69 на 27 мая. Таким образом, рекордный ежесуточный прирост на Алтае — 81 инфицированный.

Из числа новых заболевших в Барнауле — 49 человек, Ребрихинском районе — 8, Первомайском районе — 4, Рубцовске — 3, Бийске — 2, Новоалтайске — 2, Славгороде — 2, Алейске -2, Крутихинском районе — 1, Горняке — 1, Егорьевском районе — 1, Усть-Калманском районе — 1, ЗАТО Сибирский — 1, Бурлинском районе — 1.

«В географии коронавируса добавился Зональный район, здесь выявлен один инфицированный», — подчеркнули в оперштабе. Накануне впервые инфицированных выявили в Шелаболихинском и Быстроистокском районах.

По данным на 28 мая, общее число заболевших — 1633 человека, в том числе 172 ребенка. 118 случаев — завозные (2 — из-за рубежа), 1179 — по контакту с заболевшими, 212 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 333 — у заболевших ОРВИ, в 1088 случаях — бессимптомное течение.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

В крае тяжелых больных — 34, из них на аппарате ИВЛ — 12. За прошедшие сутки выздоровело 24 человека, всего — 717. Скончались — 19 взрослых, в том числе подтверждены 10 случаев от тяжелого течения заболевания COVID-19, иная причина смерти — 6 случаев, еще 3 случая находятся на экспертизе.

Картина распространения Жители Барнаула — 755, Змеиногорского района — 252, Бийска — 132, Рубцовска — 69, Новоалтайска — 40, Павловского района — 30, Славгорода — 27, Благовещенского района — 26, Тюменцевского района — 23, Поспелихинского района — 23, Первомайского района — 19, Тальменского района — 15, Ребрихинского района — 15, Рубцовского района — 13, Горняка — 13, Курьинского района — 13, ЗАТО Сибирский — 12, Бурлинского района — 12, Камня-на-Оби — 11, Немецкого национального района — 11, Заринска — 8, Бийского района — 8, Алейска — 8, Новичихинского района — 7, Третьяковского района — 7, Крутихинского района — 6, Родинского района — 6, Советского района — 5, Косихинского района — 5, Солонешенского района — 5, Ярового — 4, Егорьевского района — 4, Усть-Калманского района — 4, Табунского района — 4, Завьяловского района — 4, Залесовского района — 4, Волчихинского района — 3, Кулундинского района — 3, Михайловского района — 3, Шипуновского района — 3, Заринского района — 3, Мамонтовского района — 2, Ключевского района — 2, Алейского района — 2, Усть-Пристанского района — 2, Троицкого района — 1, Целинного района — 1, Романовского района — 1, Алтайского района — 1, Тогульского района -1, Белокурихи — 1, Каменского района — 1, Шелаболихинского района -1, Быстроистокского район -1, Зонального района — 1.

На 28 мая находятся под меднаблюдением и на самоизоляции — 5679 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция -19317 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 87038 человек.