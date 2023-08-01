Испортившему памятник Победы бийчанину вынесли приговор

Личность нарушителя быстро установили. Им оказался 20-летний местный житель, который признал вину и признавался, что совершил ужасный поступок.
Правоохранители выяснили, что молодой человек утром 25 марта шел по парку и повредил конструкцию "Звезды".
Следствие посчитало, что нарушитель нанес ущерб историко-культурному наследию города и оскорбил чувства граждан.
Председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по инциденту, а памятник после произошедшего восстановили.
С учетом достаточной доказательной базы суд назначил вандалу 400 часов обязательных работ. Их вид и объекты работ определят органы местного самоуправления.