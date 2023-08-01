1 августа
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Жизнь

Испортившему памятник Победы бийчанину вынесли приговор

Пьяный бийчанин оставил вмятины на памятнике "Звезда" в городском парке Победы, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Поврежденный памятник в парке Победы.
Поврежденный памятник в парке Победы.
СУ СК по Алтайскому краю

Личность нарушителя быстро установили. Им оказался 20-летний местный житель, который признал вину и признавался, что совершил ужасный поступок.

Правоохранители выяснили, что молодой человек утром 25 марта шел по парку и повредил конструкцию "Звезды".

Следствие посчитало, что нарушитель нанес ущерб историко-культурному наследию города и оскорбил чувства граждан.

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по инциденту, а памятник после произошедшего восстановили.

С учетом достаточной доказательной базы суд назначил вандалу 400 часов обязательных работ. Их вид и объекты работ определят органы местного самоуправления.

Ранее в Рубцовске вандалы сожгли арт-объект "Земля".

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