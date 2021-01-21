Из-за порыва водопровода в Барнауле затопило двор

В Барнауле 21 января произошла коммунальная авария на водопроводной трубе диаметром 200 мм на ул. Интернациональной, 254.

Порыв на ул. Интернациональной в Барнауле.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что вышедшая на поверхность в результате порыва вода серьезно подтопила двор и дорогу.

Бригада барнаульского водоканала уже устраняет повреждение.

«В результате повреждения произошел выход воды между домом 254 по ул. Интернациональная и детским садом 177 по пер. Прудскому, 31. Водопровод закрывают. На месте присутствуют представители администрации Центрального района», — прокомментировали в пресс-центре мэрии.

Ранее с 19 на 20 января специалисты барнаульского водоканала всю ночь устраняли аварию на ул. Малахова.

13 января в Рубцовске без отопления остались 3 360 человек, но аварию на теплосети удалось оперативно ликвидировать.