Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 января -27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле всю ночь дружно устраняли крупную коммунальную аварию. И это не в первый раз

Специалисты барнаульского водоканала и чиновники города провели бессонную ночь. На улице Малахова произошла серьезная авария — в районе дома № 107 была повреждена труба водовода. Только в 6:15 утра удалось устранить повреждение, сообщает пресс-служба мэрии.

Коммунальная авария.
Коммунальная авария.
пресс-служба администрации Барнаула

Давление подачи воды на ночь было снижено по улицам: Трактовая, Власихинская, Гридасова, 2-ая Северо-Западная, Транзитная, 42-й Краснознаменной Бригады, Советской Армии, Малахова (от А. Петрова до Власихинской), Новгородская, Энтузиастов (нечетная сторона), Панфиловцев, Попова (от Семенова до Трактовой), поселке Куета, проезду Южному Власихинскому, Павловскому тракту (до Бабуркина).

Однако теперь ремонтные работы проведены, началось заполнение системы, после чего подача воды возобновится.

Отметим, что на этот раз водоканальщики и чиновники работали дружно. Хотя совсем недавно в телеграм-каналах между ними возникла перепалка.

Чиновники ядовито указали водоканалу, что повреждения в последнее время возникают что-то слишком часто. На что коммунальщики резко ответили, что некоторые «писатели» из мэрии не разбираются в том, как устроена коммунальная система и в каком состоянии сети.

Эту перепалку журналисты назвали «битвой пресс-служб».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость