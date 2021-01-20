В Барнауле всю ночь дружно устраняли крупную коммунальную аварию. И это не в первый раз

Специалисты барнаульского водоканала и чиновники города провели бессонную ночь. На улице Малахова произошла серьезная авария — в районе дома № 107 была повреждена труба водовода. Только в 6:15 утра удалось устранить повреждение, сообщает пресс-служба мэрии.

Давление подачи воды на ночь было снижено по улицам: Трактовая, Власихинская, Гридасова, 2-ая Северо-Западная, Транзитная, 42-й Краснознаменной Бригады, Советской Армии, Малахова (от А. Петрова до Власихинской), Новгородская, Энтузиастов (нечетная сторона), Панфиловцев, Попова (от Семенова до Трактовой), поселке Куета, проезду Южному Власихинскому, Павловскому тракту (до Бабуркина).

Однако теперь ремонтные работы проведены, началось заполнение системы, после чего подача воды возобновится.

Отметим, что на этот раз водоканальщики и чиновники работали дружно. Хотя совсем недавно в телеграм-каналах между ними возникла перепалка.

Чиновники ядовито указали водоканалу, что повреждения в последнее время возникают что-то слишком часто. На что коммунальщики резко ответили, что некоторые «писатели» из мэрии не разбираются в том, как устроена коммунальная система и в каком состоянии сети.

Эту перепалку журналисты назвали «битвой пресс-служб».