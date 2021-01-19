25 зданий в Барнауле продолжают жить без воды из-за аварии

Порыв произошел на трубе диаметром 800 мм в районе дома № 107 по ул. Малахова. Идут земляные работы, выясняется место и характер повреждения.
Из-за переключений систем водоснабжения в зоне ограничения подачи воды остаются 6 многоквартирных домов (3 девятиэтажных и 3 пятиэтажных), 9 частных домов и 10 административных зданий.
«Во всех остальных жилых домах и социальных учреждениях, ранее попадавших в зону сниженного давления, водоснабжение осуществляется в полном объеме», — отметили в мэрии.
Подвоз воды для жителей обеспечивают две машины водоканала.
Ситуация находится на особом контроле в администрации Барнаула и Индустриального района.