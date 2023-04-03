Как будут расти цены на проезд в Барнауле, рассказали власти города

Мэрия Барнаула собирается перейти на новый способ сотрудничества с автобусными предприятиями. С ними будут заключать долгосрочные контракты на срок более трех лет.
В контракте будут прописаны обязательства перевозчиков по обновлению транспорта, а также установлено тарифное регулирование.
По новой системе цену билетов будут устанавливать с учетом ежегодного удорожания топлива и роста тарифов на коммунальные услуги. Эти расходы занимают наибольшую долю в структуре затрат перевозчиков.
Чиновники считают, что плановое повышение стоимости проезда позволит фирмам «выстроить финансовую модель развития бизнеса на перспективу».
С 1 января 2023 года проезд на общественном транспорте подорожал до 30 рублей в Барнауле.