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Жизнь

Комета, электрички и открытие морга за 53 млн рублей. Что произошло в Алтайском крае 29 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 29 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Западно-Сибирском филиале РЖД сообщили, что электричка Барнаул-Новосибирск будет ходить без пересадок в Черепаново. Специально для этого поставят три новых электропоезда.
  • В Бийске торжественно открыли новый морг и обновленное здание бюро судебно-медицинской экспертизы, на которые потратили 53 млн рублей. На открытие приехал директор Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава, профессор Игорь Макаров.
  • Жителям Повалихи обещали построить новую школу к 28 августа, но она все еще не готова. Из-за этого дети будут учиться в четыре потока, в том числе дистанционно.
  • Несколько жильцов барнаульской многоэтажки пожаловались на шум от магазина «Красное&Белое». Дело дошло до суда, и торговая сеть его проиграла.
  • Бойца ЧВК «Вагнер» Александра Тотмина, состоявшего в охране Евгения Пригожина и погибшего в авиакатастрофе, решили похоронить на родине, в Алтайском крае.
  • Жители Алтайского края смогут увидеть удивительную зеленую комету — C/2023 P1 (Нишимура).
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