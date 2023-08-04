Кому может достаться многомиллионное наследство актрисы Ирины Мирошниченко

Артистка ранее признавалась, что даже не задумывалась о завещании.
Напомним, актрису госпитализировали 30 июля с тяжелой формой гриппа, но она признавалась, что сама обратилась в больницу, почувствовав недомогание.
Затем Ирину срочно перевели в реанимацию, у нее остановилось сердце. Сердцебиение удалось восстановить, но актрису ввели в искусственную кому.
3 августа Ирина Мирошниченко скончалась, не приходя в сознание. Ее похоронами уже занимаются.
Живых родственников у народной артистки РСФСР нет. Брат скончался в 1995 году, ранее умерли родители. К тому же, Мирошниченко пережила троих мужей. Детей у актрисы не было.
Рядом с женщиной на пенсии были только домработницы и сиделка, однако юристы считают, что им наследство не достанется.
По мнению экспертов, вероятнее всего, квартира отойдет городу, а накопленное состояние - государству.
Наследство Ирины Мирошниченко насчитывает две квартиры в центре Москвы и загородный дом в Опалихе - имущество оценили более чем на 150 млн рублей.
Ранее мы рассказывали, чем была известна актриса Ирина Мирошниченко.