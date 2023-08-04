Кому может достаться многомиллионное наследство актрисы Ирины Мирошниченко

Оставленное наследство недавно скончавшейся Ирины Мирошниченко может превышать 150 млн рублей, сообщает Passion.ru .

Артистка ранее признавалась, что даже не задумывалась о завещании.

Напомним, актрису госпитализировали 30 июля с тяжелой формой гриппа, но она признавалась, что сама обратилась в больницу, почувствовав недомогание.

Затем Ирину срочно перевели в реанимацию, у нее остановилось сердце. Сердцебиение удалось восстановить, но актрису ввели в искусственную кому.

3 августа Ирина Мирошниченко скончалась, не приходя в сознание. Ее похоронами уже занимаются.

Живых родственников у народной артистки РСФСР нет. Брат скончался в 1995 году, ранее умерли родители. К тому же, Мирошниченко пережила троих мужей. Детей у актрисы не было.

Рядом с женщиной на пенсии были только домработницы и сиделка, однако юристы считают, что им наследство не достанется.

По мнению экспертов, вероятнее всего, квартира отойдет городу, а накопленное состояние - государству.

Наследство Ирины Мирошниченко насчитывает две квартиры в центре Москвы и загородный дом в Опалихе - имущество оценили более чем на 150 млн рублей.

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