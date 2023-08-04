4 августа
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Жизнь

Кому может достаться многомиллионное наследство актрисы Ирины Мирошниченко

Оставленное наследство недавно скончавшейся Ирины Мирошниченко может превышать 150 млн рублей, сообщает Passion.ru.

Ирина Мирошниченко.
Ирина Мирошниченко.
Кадр из фильма "Наследство" (1984)

Артистка ранее признавалась, что даже не задумывалась о завещании.

Напомним, актрису госпитализировали 30 июля с тяжелой формой гриппа, но она признавалась, что сама обратилась в больницу, почувствовав недомогание.

Затем Ирину срочно перевели в реанимацию, у нее остановилось сердце. Сердцебиение удалось восстановить, но актрису ввели в искусственную кому.

3 августа Ирина Мирошниченко скончалась, не приходя в сознание. Ее похоронами уже занимаются.

Живых родственников у народной артистки РСФСР нет. Брат скончался в 1995 году, ранее умерли родители. К тому же, Мирошниченко пережила троих мужей. Детей у актрисы не было.

Рядом с женщиной на пенсии были только домработницы и сиделка, однако юристы считают, что им наследство не достанется.

По мнению экспертов, вероятнее всего, квартира отойдет городу, а накопленное состояние - государству.

Наследство Ирины Мирошниченко насчитывает две квартиры в центре Москвы и загородный дом в Опалихе - имущество оценили более чем на 150 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, чем была известна актриса Ирина Мирошниченко.

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