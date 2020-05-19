Корбалихинский рудник, ранее ставший эпицентром коронавируса на Алтае, готовится к смене вахт

Об этом сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
«До 20 мая на промплощадке продолжают деятельность те работники, которые там и находились. С 21 мая будет заезд новой вахты», — уточнила она.
Калинина подчеркнула, что сотрудников, которые должны заступить на вахту, ранее отправили на двухнедельный карантин, который истекает 21 мая.
Смена вахт состоится, если в оставшиеся дни ни у кого их них не появятся симптомы заболевания.
Последний случай заболевания на руднике зарегистрирован 6 мая, соответственно 20 мая истекает максимальный срок инкубационного периода.
Если за оставшиеся два дня зарегистрируют еще один случай заражения, то находящихся на руднике сотрудников разместят в обсерваторе на 14 дней.
Напомним, вспышка коронавируса на Корбалихинском руднике компании «Сибирь-Полиметаллы» произошла в середине апреля.
Первым заболел шахтер из Башкортостана, который прибыл на предприятие в конце марта. После этого вирус подтвердили почти у 200 рабочих, большинство из них жители Змеиногорского района.
В конце апреля Змеиногорский район закрыли на карантин. Алтайский министр промышленности и энергетики заявил, что рудник остановлен не будет.
При этом закрытым на карантин работникам Корбалихинского рудника удвоили зарплату.