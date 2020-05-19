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Жизнь

Корбалихинский рудник, ранее ставший эпицентром коронавируса на Алтае, готовится к смене вахт

На промплощадку Корбалихинского рудника на этой неделе должна заехать новая группа рабочих — до 240 человек, сообщает ГТРК «АЛТАЙ».

Корбалихинский рудник.
Корбалихинский рудник.
http://sib-pm.ru/

Об этом сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

«До 20 мая на промплощадке продолжают деятельность те работники, которые там и находились. С 21 мая будет заезд новой вахты», — уточнила она.

Калинина подчеркнула, что сотрудников, которые должны заступить на вахту, ранее отправили на двухнедельный карантин, который истекает 21 мая.

Смена вахт состоится, если в оставшиеся дни ни у кого их них не появятся симптомы заболевания.

Последний случай заболевания на руднике зарегистрирован 6 мая, соответственно 20 мая истекает максимальный срок инкубационного периода.

Если за оставшиеся два дня зарегистрируют еще один случай заражения, то находящихся на руднике сотрудников разместят в обсерваторе на 14 дней.

На Корбалихинским руднике.
На Корбалихинским руднике.
sib-pm.ru

Напомним, вспышка коронавируса на Корбалихинском руднике компании «Сибирь-Полиметаллы» произошла в середине апреля.

Первым заболел шахтер из Башкортостана, который прибыл на предприятие в конце марта. После этого вирус подтвердили почти у 200 рабочих, большинство из них жители Змеиногорского района.

В конце апреля Змеиногорский район закрыли на карантин. Алтайский министр промышленности и энергетики заявил, что рудник остановлен не будет.

При этом закрытым на карантин работникам Корбалихинского рудника удвоили зарплату.

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