26 июля
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Жизнь

"Козявочная" и "Дядя Блева". Скандальная сеть доставки суши создаст ассоциацию компаний со странными названиями

Сеть доставки суши "ЕбиДоеби" собирается создать ассоциацию компаний с нестандартными названиями, чтобы отстоять право на свой бренд. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Магазины с нестандартными названиями
Магазины с нестандартными названиями
Telegram-канал SHOT

Компания "ЕбиДоеби" проиграла уже третий суд, который постановил сменить название из-за созвучия с ненормативной лексикой.

В ответ на это компания решила создать ассоциацию компаний с нестандартными названиями и отстоять свои права на бренд. Уже появились желающие вступить:

  • интим-магазин "В гостях у смазки";
  • пивной магазин "Сиська пива";
  • крафтовая сидрерия "Сосидр";
  • рюмочная "Дядя Блева";
  • магазин рыболовных товаров "Козявочная".

Ассоциацию планируют официально зарегистрировать в Минюсте. Она будет работать как некоммерческое объединение.

Ранее представитель сети суши и роллов "Ебидоеби" в Барнауле Михаил Сергеев попытался вернуть право на рекламу в городе.

Однако дело не начали, так как заявитель не предоставил документы, подтверждающие направление копии заявления ответчику и уплату госпошлины. Михаилу Сергееву предстоит устранить эти нарушения до 15 июня.

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