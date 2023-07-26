"Козявочная" и "Дядя Блева". Скандальная сеть доставки суши создаст ассоциацию компаний со странными названиями

Компания "ЕбиДоеби" проиграла уже третий суд, который постановил сменить название из-за созвучия с ненормативной лексикой.
В ответ на это компания решила создать ассоциацию компаний с нестандартными названиями и отстоять свои права на бренд. Уже появились желающие вступить:
- интим-магазин "В гостях у смазки";
- пивной магазин "Сиська пива";
- крафтовая сидрерия "Сосидр";
- рюмочная "Дядя Блева";
- магазин рыболовных товаров "Козявочная".
Ассоциацию планируют официально зарегистрировать в Минюсте. Она будет работать как некоммерческое объединение.
Ранее представитель сети суши и роллов "Ебидоеби" в Барнауле Михаил Сергеев попытался вернуть право на рекламу в городе.
Однако дело не начали, так как заявитель не предоставил документы, подтверждающие направление копии заявления ответчику и уплату госпошлины. Михаилу Сергееву предстоит устранить эти нарушения до 15 июня.