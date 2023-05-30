Крупные пожары, нападение на медиков и прогноз на июнь. Что произошло в Алтайском крае 30 мая

- В Барнауле произошли сразу два крупных пожара. В первом случае загорелся частный дом в Казенной Заимке, там погиб человек. Во втором — вспыхнула крыша многоэтажки на ул. Юрина.
- Более 350 тысяч акций Бийского аэропорта выставили на торги. А 15 лет назад его хотели модернизировать и сделать международным. Почитайте, почему на планах развития аэропорта поставили крест и кому теперь могут понадобиться его акции.
- Мать участника СВО из Барнаула пытались запугать мошенники. Женщине прислали сообщение с текстом «Ваш сын сегодня будет убит», после чего потребовали 3 млн рублей.
- На бригаду скорой помощи в Барнауле напали родственники пациентки. Медиков госпитализировали с травмами, подробности выясняются.
- В Алтайском крае бурно цветет сирень. Просто посмотрите, как красиво, и поищите пятилистник в нашем фоторепортаже.
- Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, каким будет первый месяц лета в Алтайском крае. На июнь прогнозируют до +28 градусов и почти никаких дождей.
Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте.