Марину Ракову посадили в одну камеру с убийцей. Экс-чиновнице сразу показали приемы ближнего боя

Экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову, обвиняемую в особо крупном мошенничестве, посадили в одну камеру с татуированной и уже судимой женщиной, сообщает в своем Facebook правозащитница Ева Меркачева.

Уроженка Алтайского края Ракова стала фигуранткой дела о хищении в 2019 году 50 млн рублей, когда трудилась замминистра просвещения. Неделю, с 29 сентября, скрывалась от следствия. 6 октября сообщили о задержании.

7 октября Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшую чиновницу. Сейчас она находится в ИВС на Петровке, 38.

Меркачева сообщила, что накануне посетила Ракову в изоляторе, где, по ее словам, заключенной не дают даже воды.

«Грустный был визит на Петровку. И давно меня так ничего не удивляло. Марина Ракова находится в унизительном положении. Не хочется делать такие выводы, но, похоже, ее сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь — воды. Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом», — рассказала правозащитница.

Как уточняет «МК», свой первый срок сокамерница-рецидивистка «получила за убийство правоохранителя». Неизвестно, по какой причине женщина вновь оказалась под следствием.

Марина Ракова. edu.gov.ru.

Бывший прокурор и основатель Центра правовой помощи «Статус» Алексей Федяров в своем Facebook язвительно прокомментировал пост Меркачевой.

«Прочитал про госпожу Ракову, как она переживает, что в ИВС оказалась с ранее судимой татуированной женщиной. И это часто встречается: „Боже мой, его (ее) поместили в камеру, где есть судимые, кошмар, поместите его (ее) к первоходам или еще лучше к малолеткам“. Выскажу иное мнение. Такого причудливого толкования блатных понятий и тюремных обычаев, как в камере для первоходов, не встретить нигде. Люди хотят казаться бывалыми. Кучкуются, придумывают всякую чушь, от которой у случайно заехавших в хату бывалых сидельцев седеют остатки волос на ягодицах. Поэтому госпоже Раковой повезло. Таких опытных сидельцев, что встречаются в ИВС в первые дни, нужно слушать и слушать», — отметил правозащитник.

Он также порекомендовал Раковой молчать, скромно улыбаться и впитывать новую атмосферу: «Она надолго».

Марина Ракова. edu.gov.ru.

6 октября Тверской райсуд на два месяца арестовал гражданского супруга Раковой. По версии следствия, Артура Стеценко фиктивно трудоустроили в Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), которым руководила Ракова, и с 2017 по 2019 год он получил более 9 млн рублей под видом зарплаты.

Напомним, Ракова трудилась замминистра просвещения и вице-президентом Сбербанка. Она пролоббировала выделение денег ФНФРО, которые предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», однако экспертиза выявила фальсификацию отчетов по исследованиям.

В Сбербанке после задержания Раковой сообщили, что вице-президента уволили 4 октября.

За мошенничество в особо крупном размере бывшей замминистра грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.