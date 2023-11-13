Массовое ДТП, «Краса России» и сход в Буланихе. Что произошло в Алтайском крае 13 ноября

- В Барнауле начинают строительство нового терминала аэропорта: завтра, 14 ноября, в его основание заложат первый символический камень.
- На Павловском тракте в Барнауле произошла массовая авария с участием трактора, двух легковых автомобилей и микроавтобуса, который перевозил детей. Пострадали 10-летний мальчик и тренер.
- Жители села Буланиха устроили народный сход. Люди протестуют против общежития для мигрантов из Узбекистана, которых собирается трудоустроить местный завод.
- Сотрудники Алтайского госуниверситета присоединились к группе российских ученых, которые разрабатывают новый препарат против коронавируса.
- Барнаульцы сообщили в соцсетях, что в ленточном бору на Трассе здоровья стали чаще встречаться наркоманы, ищущие закладки: «под каждым кустом изрыто».
- «Мисс Барнаул — 2021», 21-летняя Софья Осиян, прошла отбор на конкурс «Краса России», финал которого состоится в Сочи.
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