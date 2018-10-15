Мать Александра и Кирилла Кокориных прокомментировала арест сыновей

11 октября полиция установила, кем были трое участников инцидента с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. В их числе оказался младший брат спортсмена Кирилл Кокорин. Его задержали.
8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.
Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Следствие официально установило: футболисты участвовали как в избиении водителя на парковке, так и в драке в кафе. Футболистам грозит до семи лет колонии.