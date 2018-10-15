Мать Александра и Кирилла Кокориных прокомментировала арест сыновей

Светлана Кокорина, мать нападающего петербургского «Зенита» Александра и его брата Кирилла, прокомментировала происшествие с участием ее сыновей 8 октября. В эфире «Первого канала» она заявила, что это «катастрофа всей ее жизни», сообщает РИА Новости .

11 октября полиция установила, кем были трое участников инцидента с российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. В их числе оказался младший брат спортсмена Кирилл Кокорин. Его задержали.

8 октября Кокорин и Мамаев избили в московском кафе директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие сняли побои и опознали обидчиков, а также написали заявление в полицию.

Позже стало известно, что футболисты также могут быть причастны к избиению водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие официально установило: футболисты участвовали как в избиении водителя на парковке, так и в драке в кафе. Футболистам грозит до семи лет колонии.