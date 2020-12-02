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2 декабря
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Жизнь

Менделеев работал на российскую разведку. Великий химик и матерый шпион

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ученый-химик Дмитрий Менделеев был одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Менделеев
Дмитрий Менделеев
scfh.ru

Нарышкин пояснил, что до формирования российской внешней разведки к добыванию информации привлекали людей самого разного рода деятельности.

«Назову несколько наиболее известных имен: это первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов», — рассказал он в интервью журналу «Историк».

Все перечисленные известные личности, подчеркнул Нарышкин, занимались разведывательной деятельностью — политической и военно-стратегической.

Менделеев добыл информацию, необходимую для безопасного производства в России бездымного пороха, при использовании которого возрастали дальность и точность стрельбы. В 1890 году его по заданию российского Военного министерства отправили во Францию. Официально командировка носила чисто научный характер, однако Менделеев использовал свои дружеские связи с местными химиками, чтобы разузнать все технологические нюансы.

Ранее Нарышкин заявил, что президент России Владимир Путин только из Антарктиды не получает информацию от разведки.

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