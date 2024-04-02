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Жизнь

Миллиарды в ОПК, режим ЧС и паводок уже под Барнаулом. Что произошло в Алтайском крае 2 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 2 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Алтайском крае продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Виктор Томенко вылетел в Михайловский район, где по состоянию на 2 апреля наиболее сложная обстановка.

◆ Вода добралась и до пригородов Барнаула: из берегов вышла обычно спокойная река Лосиха. В результате затопило 110 из 270 домов Лосихиного острова.

◆ Государство инвестирует в алтайскую оборонку десятки миллиардов: в регионе закупают сотни новых станков и оборудования для военной техники и вооружений.

◆ В Алтайском крае назначили начальника управления региона по развитию туризма и курортной деятельности — им стал Евгений Казанцев.

◆ Начальника отдела Упрдор «Алтай» обвинили в превышении должностных полномочий при содержании трасс А-321 (Барнаул — Павловск — граница с Казахстаном), А-322 («Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном» и Р-256 (Чуйский тракт).

◆ СМИ сообщили, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибла уроженка Барнаула Юлия Чечина.

◆ Детей алтайского Райгорода отправили на дистанционное обучение из-за дороги, которую не ремонтируют уже 15 лет. При этом качественная связь — для дистанта, — в селе также отсутствует.

◆ Из-за паводка в Барнауле вода из-под крана приобрела грязный цвет и химозный запах. В водоканале сообщили, что она полностью безопасна.

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