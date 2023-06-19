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Жизнь

«Мясной замес», подъем Оби и лесной пожар-2. Что произошло в Алтайском крае 19 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 19 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Егорьевском районе Алтайского края снова начался лесной пожар. На место тушения вылетел самолет Бе-200 ЧС. Дорогу между Волчихой и Новоегорьевским перекрыли.
  • Открытие пляжей в Барнауле перенесли из-за уровня Оби, который продолжает расти. До критической отметки реке осталось подняться всего на три сантиметра. В других реках ситуация, напротив, стабилизируется. Например, Катунь у Сросток за сутки стала ниже на 16 см, а Бия в Бийске — на 28 см.
  • Мэрия Барнаула взыскала с сына бизнесмена Павла Тулина — Максима Тулина — долг в 1,2 млн рублей, доставшийся ему в «наследство» из-за кафе «Мельница» в парке «Изумрудный».
  • В Алтайском крае стартовал необычный ретро-автопробег по озерам. Экипажи — семьи из Барнаула, Бийска и Новосибирска. Посмотрите, как провожали этих смельчаков.
  • В селе Дружба устроили «Мясной замес» — это и гастрономический фестиваль, и кулинарное шоу в режиме реального времени. Что там было? Петербургская фолк-группа «Веды», баттл шеф-поваров, огромный фудкорт на тюках сена и дегустации, конечно. Вот репортаж.
  • У барнаульца с инвалидностью Егора Лосева появилась возможность исполнить давнюю мечту: выиграть коляску вездеход-ступенькоход. Но без помощи не обойтись — поддержите Егора, ему нужен только ваш лайк. И кстати, у него сегодня День рождения.

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