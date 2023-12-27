На двух участках Барнаула временно отключат светофоры

Участки:
Змеиногорский тракт – ул.Нагорная 6-я;
Пр. Дзержинского – ул.Герцена.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках дорог, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
В связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения 27 декабря с 13:30 до 16:00 отключат некоторые светофоры.
Змеиногорский тракт – ул.Нагорная 6-я;
Пр. Дзержинского – ул.Герцена.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках дорог, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
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