10 марта
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Жизнь

Начальник войск РХБЗ: США планируют создать биоагенты, поражающие определенные этнические группы

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что одной из задач США является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения, сообщает RT.

Специалист РХБЗ.
Специалист РХБЗ.
mil.ru.

Ранее Минобороны РФ документально подтвердило, что на Украине, в непосредственной близости от территории России, разрабатывались компоненты биооружия под контролем США.

По данным ведомства, после начала спецоперации во все биолаборатории отправили указание об экстренной ликвидации запасов опасных патогенов.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон пытается не допустить переход лабораторий под контроль российских вооруженных сил.

Кириллов подчеркнул, что с Украины за рубеж оперативно передали большое количество сыворотки крови жителей различных украинских областей, относящихся к славянскому этносу.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — сообщил он в ходе брифинга.

По его словам, США уже эвакуировали из лабораторий на Украине большую часть документации.

Напомним, еще в мае 2021 года сообщили, что Штаты активизировали биолаборатории возле границ России.

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