Нашествие клещей, мировая премьера и Барнаул как Доброград. Что произошло на Алтае 19 июня

- Оказалось, что в этом году в Алтайском крае созданы «лакшери» условия для клещей. Об их невиданном нашествии и нюансах «экспресс-прививок» рассказала вакцинолог Анастасия Казанина.
- Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал о проектах, которые могут сделать медицинскую помощь в селах Алтайского края более доступной.
- Основатель Доброграда — первого в России города «с нуля», — бизнесмен Владимир Седов посетил Барнаул и рассказал, что могло бы изменить его в лучшую сторону.
- В Калманском районном суде начали опрашивать свидетелей по делу «Политеховского маньяка». Но процесс по-прежнему закрыт от журналистов.
- В Барнауле перекрыли участок Павловского тракта. Смотрите, что там происходит и как теперь организовано движение.
- Бизнесмен Евгений Лишин, взявшийся за реставрацию Дома купца Сухова в Барнауле, рассказал, как он на это решился и как идут дела.
- В Алтайском крае состоялась мировая (да-да) премьера мюзикла «Собака Баскервилей». О странностях и удачах постановки — в нашем репортаже.
Самое важное - в нашем Telegram-канале