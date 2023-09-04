4 сентября
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Жизнь

Назвали причину смерти девочки из Барнаула после пластической операции

В Новосибирске шестимесячная девочка умерла во время пластической операции. Врачи должны были убрать заячью губу. Но во время хирургического вмешательства девочка скончалась, пишет "КП - Новосибирск".

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

По словам мамы, врачи ввели ребенка в искусственную кому. Судебно-медицинская экспертиза показала, что медики не восполнили объем потерянной крови. Это привело к смерти: у девочки началось кислородное голодание, произошел отек головного мозга и отказали органы.

Также вместе с наркозом ребенку ввели препарат, который запрещено давать детям, но маму об этом не предупредили.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее стало известно, что в Новосибирске не накажут роддом, где новорожденная разбила череп.

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