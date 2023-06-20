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Жизнь

Несколько светофоров отключат на дорогах Барнаула 20 июня

Светофоры на нескольких перекрестках Барнаула временно отключат 20 июня, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Светофор.
Светофор.
Анна Зайкова.

Светофоры на пересечениях ул. Челюскинцев с пр. Строителей и с ул. Молодежной, а также в районе здания №54 по пр. Строителей не будут работать с 9:00 утра до 12:00 дня.

Также светофор на перекрестке шоссе Ленточный бор и Южного тракта отключат с 10:00 утра до 17:00 вечера.

Причиной стали плановые работы на сетях электроснабжения.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на указанных участках и соблюдать ПДД.

Ранее по тем же причинам отключали светофор на одном из оживленных перекрестков города.

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