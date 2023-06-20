Несколько светофоров отключат на дорогах Барнаула 20 июня

Светофоры на пересечениях ул. Челюскинцев с пр. Строителей и с ул. Молодежной, а также в районе здания №54 по пр. Строителей не будут работать с 9:00 утра до 12:00 дня.
Также светофор на перекрестке шоссе Ленточный бор и Южного тракта отключат с 10:00 утра до 17:00 вечера.
Причиной стали плановые работы на сетях электроснабжения.
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на указанных участках и соблюдать ПДД.
Ранее по тем же причинам отключали светофор на одном из оживленных перекрестков города.