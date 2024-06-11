12 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Ночной шторм, азиатская саранча и брошенный медведь. Что произошло на Алтае 11 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 11 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В МЧС предупредили, что ухудшение погоды в Алтайском крае (дожди, грозы, град и шквалистый ветер) продлится до ночи 12 июня.

◆ Врачи, предприниматели и общественники высказались о продлении времени продажи алкоголя в Алтайском крае до 22:00 и о новых ограничениях для пивбаров.

◆ В Благовещенском районе экстренно обрабатывают поля от азиатской саранчи — ее уже слишком много. Руководителям хозяйств рекомендуют срочно провести инсектицидные обработки.

◆ «Миссис Россия Вселенная» из Барнаула — Наталья Чистякова, — рассказала о своем пути к титулу и о том, какие возможности он ей открывает.

◆ Алтайские хирурги спасли жизнь 12-летнему мальчику с редкой патологией ЖКТ.

◆ Бизнесмен Евгений Ракшин рассказал, как его новый ЖК в Барнауле может побудить других девелоперов приступить к Обскому бульвару.

◆ В Алтайском крае ищут дом для медведя, который сначала жил в гастролирующем цирке, а потом был брошен в нелегальном зоопарке в Славгороде.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Неоклассика: Эйнауди, Рихтер
Фильм о журнале «Юность»
Фестиваль традиционной культуры
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость