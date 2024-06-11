Ночной шторм, азиатская саранча и брошенный медведь. Что произошло на Алтае 11 июня

◆ В МЧС предупредили, что ухудшение погоды в Алтайском крае (дожди, грозы, град и шквалистый ветер) продлится до ночи 12 июня.
◆ Врачи, предприниматели и общественники высказались о продлении времени продажи алкоголя в Алтайском крае до 22:00 и о новых ограничениях для пивбаров.
◆ В Благовещенском районе экстренно обрабатывают поля от азиатской саранчи — ее уже слишком много. Руководителям хозяйств рекомендуют срочно провести инсектицидные обработки.
◆ «Миссис Россия Вселенная» из Барнаула — Наталья Чистякова, — рассказала о своем пути к титулу и о том, какие возможности он ей открывает.
◆ Алтайские хирурги спасли жизнь 12-летнему мальчику с редкой патологией ЖКТ.
◆ Бизнесмен Евгений Ракшин рассказал, как его новый ЖК в Барнауле может побудить других девелоперов приступить к Обскому бульвару.
◆ В Алтайском крае ищут дом для медведя, который сначала жил в гастролирующем цирке, а потом был брошен в нелегальном зоопарке в Славгороде.
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