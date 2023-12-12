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Жизнь

Новые автобусы, открытие парка, всплеск ОРВИ. Что произошло в Алтайском крае 12 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 12 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Алтайский край поступили первые семь автобусов, которые закупили за счет средств казначейского кредита. Их передадут Славгороду, Алейску и Змеиногорскому району.

◆ В регионе прошли муниципальные выборы. Шесть сельсоветов обзавелись главами, а один – депутатами.

◆ В Бийске фиксируют всплеск ОРВИ: в городской больнице количество пациентов с таким диагнозом увеличилось за месяц почти вдвое.

◆ В Барнауле официально разрешили продажу новогодних елей. Базаров будет 50 — вот карта. Стоимость одной елочки начинается от 1500 рублей.

◆ Барнаульцы массово жалуются на систему оплаты в общественном транспорте — у многих не проходит оплата по карте МИР.

◆ Барнаульский парк «Центральный» откроется впервые после реконструкции 16 декабря. Там устроят большой праздник.

◆ В Советском районе семиклассница жестоко избила пятиклассницу. Еще одна девочка снимала все это на видео. Правоохранительные органы проводят проверку.

◆ Стало известно, как скоро в Алтайском крае будет -1 и при чем здесь роза ветров.

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