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Жизнь

Новый ЦУМ, новый глава республики и когда запустят «Ласточку». Что произошло на Алтае 5 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 5 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края.

◆ Политологи высказались о том, что означает назначение Андрея Турчака на место врио главы Республики Алтай: понижение это, повышение или какая-то «особая миссия».

◆ В Минтрансе Алтайского края сообщили, что планы по запуску «Ласточки» без пересадок между Барнаулом и Новосибирском не изменились: поезд должен начать курсировать в 2025 году.

◆ В Солонешенском районе Алтайского края не осталось ни одного сотрудника ДПС. Местные жители уверены, что из-за этого стало больше смертельных аварий.

◆ Краеведческий музей Алтайского края и Барнаульский Речпорт запускают цикл теплоходных экскурсий по Оби.

◆ Бизнесмен Евгений Ракшин рассказал о примерных сроках строительства нового ЦУМа в Барнауле.

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