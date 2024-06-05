Новый ЦУМ, новый глава республики и когда запустят «Ласточку». Что произошло на Алтае 5 июня

◆ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края.
◆ Политологи высказались о том, что означает назначение Андрея Турчака на место врио главы Республики Алтай: понижение это, повышение или какая-то «особая миссия».
◆ В Минтрансе Алтайского края сообщили, что планы по запуску «Ласточки» без пересадок между Барнаулом и Новосибирском не изменились: поезд должен начать курсировать в 2025 году.
◆ В Солонешенском районе Алтайского края не осталось ни одного сотрудника ДПС. Местные жители уверены, что из-за этого стало больше смертельных аварий.
◆ Краеведческий музей Алтайского края и Барнаульский Речпорт запускают цикл теплоходных экскурсий по Оби.
◆ Бизнесмен Евгений Ракшин рассказал о примерных сроках строительства нового ЦУМа в Барнауле.
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