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25 августа
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Ньютон предсказал реальную дату конца света

Исаак Ньютон — один из создателей классической физики — много лет назад предсказал реальную дату конца света, уверены конспирологи.

Конец света.
Конец света.
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Они расшифровали записки британского физика о грядущем апокалипсисе.

Исаак Ньютон отыскать истину пытался в библии — вычитывал «святые письмена» в надежде постигнуть будущее.

Благодаря упорству физика удалось найти настоящую дату предусмотренного для Земли конца света. Апокалипсисом может стать 2060 год, следует из записок ученого. Ньютон указывал на начало совершенно новой эры. Предполагается, что в этот период к людям вернется Иисус, чье правление установится на тысячу лет, пишет actualnews.org.

Между тем американские исследователи призывают считать точкой отсчета 2020 год, когда Землю накроет множество катаклизмов. Так, проведенное компьютерное моделирование демонстрирует, что при таком сценарии человечество начнет погибать под воздействием ядерных отходов.

Ранее сообщалось, что российский исследователь спрогнозировал конец света. Исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил с камеры МКС непознанный летающий объект. Он приближается к Земле и может быть связан с очередным концом света, уверен исследователь.

***

За время существования человеческой цивилизации разные ученые, философы и религиозные деятели озвучили сотни дат апокалипсиса, пишет naked-science.ru. И ни одно из предсказаний не сбылось.

Одна из «крайних» дат — прошедшее 16 августа.

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