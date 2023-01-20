20 января
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Жизнь

О поборах на работе рассказали жители сибирского региона

В затратах собственных средств на офисные покупки признались работники в Новосибирске, сообщают аналитики сервиса hh.ru.

Работа. Офис. Сотрудники.
Работа. Офис. Сотрудники.
СС0

Так, по данным исследования, 78% опрошенных сотрудников рассказали, что им приходится тратиться из собственного кармана на покупку офисных принадлежностей.

Как стало известно аналитикам, почти половина трудящихся покупали что-либо по собственной инициативе, а 35% респондентов делали это по требованию работодателя. После этого полностью компенсировали расходы только 11% сотрудников.

Жители признались, что на частой основе им приходится покупать канцелярские товары, туалетную бумагу, мыло, компьютерные мышки, клавиатуры и наушники.

Зачастую работники новосибирских компаний, согласно исследованию, за свой счет покупают мелкую бытовую технику и учебную литературу.

Помимо этого, граждане заявили о тратах на бензин на рабочем месте, покупку рабочих инструментов и спецодежды.

А 28% сотрудников отмечают, что в их фирмах принято скидываться на подарки своим коллегам.

Ранее в Алтайском крае школа получила штраф за поборы с родителей.

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