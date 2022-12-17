От коронавируса за сутки умер алтайский житель

За указанный период скончался один житель края. Вирусом успели переболеть 65 человек. Меньше повезло 16-ти жителям — они попали в госпитали с тяжелым течением заболевания.
В России зарегистрированы за сутки 7,5 тыс. новых заболевших. За это время умерли 58 человек.
Справки о выздоровлении получили 7,2 тыс. граждан. Госпитализированы еще 1, 2 тыс. жителей.
Ранее стало известно, что в рейтинге по вакцинации населения от гриппа Алтайский край оказался в конце.
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