17 декабря
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Жизнь

От коронавируса за сутки умер алтайский житель

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Алтайском крае выявили 76. Об это сообщает федеральный оперштаб.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
СС0

За указанный период скончался один житель края. Вирусом успели переболеть 65 человек. Меньше повезло 16-ти жителям — они попали в госпитали с тяжелым течением заболевания.

В России зарегистрированы за сутки 7,5 тыс. новых заболевших. За это время умерли 58 человек.

Справки о выздоровлении получили 7,2 тыс. граждан. Госпитализированы еще 1, 2 тыс. жителей.

Ранее стало известно, что в рейтинге по вакцинации населения от гриппа Алтайский край оказался в конце.

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