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Жизнь

Открытие пляжей, первая земляника и больше авиарейсов в Москву. Что произошло на Алтае 26 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 26 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае официально открыли некоторые пляжи. Так, в Барнауле уже можно купаться в кемпинг-парке «Природа и человек», в парк-отеле «Чайка», на пляжах «Бонус-21», «Пляж» и «Эйлат».
  • В Калманском районном суде рассмотрели первый эпизод по делу Политеховского маньяка. Свидетелей не допрашивали — изучали только письменные доказательства, связанные с убийством первой жертвы, Людмилы Обидиной, в 1989 году.
  • Алтайские аграрии готовятся к форуму «День сибирского поля». В этом году он пройдет с 10 по 12 июля. В экспозиции будут участвовать 20 промышленных предприятий края.
  • В Новоалтайске несмотря ни на что продолжают строить Белоярскую крепость. Там уже дважды был пожар — но энтузиасты не отчаиваются и ищут помощников.
  • В аэропорту Барнаула с июля увеличится число рейсов в Москву: к ежедневному рейсу добавят полеты еще четыре раза в неделю.
  • В алтайских лесах поспела земляника. Первую ягоду уже собирают в Павловском районе и Троицком.
  • В Алтайском крае из-за аномальной жары продолжает действовать особый противопожарный режим. Ранее Виктор Томенко сообщал, что все спасательные службы должны быть наготове.

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