Отрицавший коронавирус отец Сергий остроумно «загнал в тупик» следователей, приехавших на трех машинах

Скандальный схиигумен Сергий (Николай Романов), которому больше 65 лет, ушел на карантин и самоизоляцию, когда за ним приехали следователи вместе с сотрудниками МВД и ФСБ, сообщает URA.ru .

Напомним, в начале сентября свердловский СК начал доследственную проверку по факту сообщений о преступлениях, которые якобы совершил лишенный сана схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре.

Основанием стало заявление депутата Госдумы о том, что Сергий насильственно удерживал несовершеннолетних в монастыре, а также причастен к побоям и отмыванию денег.

И вот, 29 октября, сотрудники СК приехали в женский монастырь, чтобы вручить схиигумену повестку на допрос или даже забрать его.

«Следователи прибыли на трех автомобилях в сопровождении полицейских. Однако за шлагбаум их не пустили — идти до ворот монастыря пришлось пешком», — отмечает издание со ссылкой на представителей старца.

На этом сложности не закончились — на входе в обитель их встретила толпа монахинь. Собственно, монахини — уже сами по себе грозная защита. Ранее они побили Ксению Собчак, а ее режиссеру сломали руку.



На подкрепление также пришли адвокаты старца. Таким образом, монастырь стал для силовиков непреодолимым «защитным сакральным кругом».

По словам защитницы Светланы Герасимовой, представители Сергия отказались принимать повестку.

«Ранее, еще 26 октября я направляла следователя наше ходатайство о том, чтобы они направляли все повестки по месту жительства отца Сергия почтой. Принимать их лично он не будет — это право предусмотрено. Следователь об этом был уведомлен», — заявила она.

Кроме того, указали представители, Сергий вовсе не должен ехать на допрос, так как в стране — вторая волна пандемии.

«Коронавирус же существует? Значит, что представители силовых органов должны руководствоваться указом губернатора Свердловской области о том, что лица старше 65 лет должны находиться на самоизоляции и не должны выходить из дома. Почему он должен куда-то ехать?» — с иронией пояснила Герасимова.

Вербное воскресенье в режиме самоизоляции. t. me/sibmbkmedia.

Самое забавное, что Сергий ранее отрицал существование коронавируса. Он предал анафеме и проклял всех, кто верит в пандемию и закрывает храмы, поскольку верующие должны ходить по улицам.

За такие заявления, которые схиигумен подкреплял своими проповедями, его запретили в священнослужении и лишили права ношения наперсного креста.

Все это также привело к тому, что жительница Екатеринбурга потребовала судить Сергия за оскорбление «нашего президента Путина».