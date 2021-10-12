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Жизнь

По делу Марины Раковой задержали ректора Московской высшей школы соцэкономнаук

В Москве задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, сообщает ТАСС.

Марина Ракова.
Марина Ракова.
edu.gov.ru.

Следственные действия с Зуевым проводят по делу Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве экс-заммнистра просвещения РФ.

«После допроса следствие примет процессуальное решение», — рассказал источник агентства.

Напомним, уроженка Алтайского края Ракова стала фигуранткой дела о хищении в 2019 году 50 млн рублей, когда трудилась замминистра просвещения.

По так называемому «делу Раковой» уже арестовали пятерых фигурантов: саму Ракову и гражданского мужа Артура Стеценко, бывших сотрудников ФНФРО Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову.

Примечательно, что Крючкова преподавала в РАНХиГС, где накануне опровергли фиктивное трудоустройство 12 работников из фонда Раковой.

Накануне стало известно, что экс-замминистра посадили в одну камеру с убийцей, которая сразу же продемонстрировала приемы ближнего боя.

Ранее altapress.ru рассказал, как уроженка Алтайского края Марина Ракова стала замом федерального министра.

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