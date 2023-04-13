«Подчищающая вакцинация», лесной пожар и штраф за голосовое сообщение. Что произошло 13 апреля в Алтайском крае

- В Алтайском крае собираются проводить «подчищающую вакцинацию» от кори. Из-за полной отмены ковидных ограничений (в том числе, но не только поэтому) ситуация с заболеваемостью обострилась.
- В селе Павловка Угловского района по неизвестной причине погиб подросток. Его тело обнаружили ночью на стадионе. Возбуждено уголовное дело.
- В Барнауле снесут аварийный дом, у которого в марте обрушился фасад. Власти уже ищут подрядчика на демонтаж. Работы оценили в 2,96 млн рублей.
- В селе Первомайское 13-летний ученик распылил в школе перцовый баллончик. Пострадали как минимум 32 ребенка, пятерых госпитализировали. Дети жаловались на жжение в слизистой, слезливость, и задыхались.
- Синоптики предупредили о «климатическом кошмаре» в Сибири. Речь идет о (слишком) резком похолодании до -10 градусов. Переломной точкой должно стать 14 апреля, но изменения начнутся уже вечером 13 апреля.
- В Алтайском крае запретят нерестовую рыбалку. С 20 апреля — в Оби, с 25 апреля — на озерах, с 15 апреля — на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей и Чумыш. Запрет вводят каждый год, чтобы сохранить популяцию рыбы.
- В Алтайском крае на территории Николаевского и Бастанского участковых лесничеств произошел крупный лесной пожар. В тушении задействованы 80 пожарных, четыре автоцистерны, 27 пожарных автомобилей, восемь тракторов и вертолет Robinson.
- Жительницу села в Волчихинском районе оштрафовали на 30 тыс. рублей за голосовое сообщение в групповом чате в WhatsApp. Суд установил, что женщина осознанно подрывала доверие к армии РФ.
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