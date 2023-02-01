Появились подробности уголовного дела экс-прокурора Бийска

Финка подозревают в хищении денег и имущества владельца барнаульской фирмы. По мнению обвинения, в ноябре 2019-го обвиняемый после своего назначения получил служебное жилье — дом на ул. Лермонтова. На участке он решил построить баню.

Предположительно, Финк захотел «наладить контакт» с компанией «Строительный надзор и контроль». Ей руководил Алексей Штайнепрайс. Эта организация ремонтировала здание прокуратуры в Бийске.

Обвиняемый мог ввести директора в заблуждение, заявив, что может обеспечить беспрепятственную приемку работ по госконтракту. Кроме того, Финк обещал помочь в получении «интересных госконтрактов с ведомством».

При этом у Финка не было соответствующих полномочий. За услуги подозреваемый просил вознаграждение: светильники, розетки, держатели, выключатели, труды гофрированные, коробки распределительные, кабели. Для бани. Также он просил денежную награду.

В результате, бывшему прокурору передали материалы и провели монтажные работы на 14,8 тыс. рублей.

Кроме того, предполагают стражи порядка, до конца 2021 года Финк передавал Штайнепрайсу ложную информацию о якобы предпринятых действиях, обеспечивающих важные решения в пользу ООО.

«Речь шла об инициировании выделения финансирования и заключении краевой прокуратурой госконтракта со „Строительным надзором и контролем“ от 11 декабря 2020 года на капремонт здания прокуратуры Бийска за 1,7 млн рублей, о чем упоминалось в ходе заседания. Согласно информации с сайта Госзакупок, соглашение было заключено. По версии следствия, 30 декабря 2020 года в здании прокуратуры Алтайского края Штайнепрайс передал Финку 150 тыс. рублей», — уточняет издание.

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