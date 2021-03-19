Поймай меня, если сможешь. 6 алтайских мошенников, о которых (почему-то) еще не сняли кино

Они сбегали из участков, СИЗО, тюрем и домашнего заключения, делали деньги из воздуха и продавали несуществующее, меняли личности и возводили себя в культ. Чем не киногерои? Altapress.ru вспоминает истории алтайских аферистов, которые достойны стать героями фильмов или хотя бы одной серии криминального детектива.

Духовный путь Кривоносова

В 1990-х выпускник физкультурного факультета барнаульского пединститута Ярослав Кривоносов придумал (тогда это было модно) «деньги из воздуха» и создал крупнейшую в Сибири кредитную организацию. «Элин-банк» был типичной финансовой структурой эпохи МММ, бравшей деньги населения под неоправданно высокий процент. Его крах был также типичен: семь тысяч человек остались без своих вкладов.

В 2003 году банкира приговорили к 13 годам за мошенничество, лжерекламу и лжепредпринимательство. Но в тюрьме он не задержался — вышел по УДО уже в 2004-м.

Русский дом кришнаитов в Индии. vk.com/russianvrindavan

После освобождения Кривоносов внезапно исчез, а спустя годы его вдруг обнаружили в Индии. Говорят, там он стал кришнаитом и открыл ашрам, зовут его теперь Шьяма Сундар Чаран, а его семью считают божественной четой. Правда, в соцсетях «клеветники» пишут, что ашрам этот построен незаконно и так же незаконно в нем продаются квартиры. Но кто в это поверит? Так, сплетни.

Месть Мажорика

Фамилия этого героя нам неизвестна, только имя — Ярослав. Зовут его все просто Мажорик.

Зато известно, что Мажорик родом из Барнаула. Что когда-то он весил 160 килограммов, и из-за этого его отвергла возлюбленная. Что потом он похудел, стал красавцем и скачал себе приложение «Тиндер» — чтобы мстить.

«Мажорик». Социальные сети

Первыми о Мажорике рассказали новосибирские СМИ: якобы в городе завелся мошенник-альфонс, который подыскивает девушек в сети, предлагает им билеты на Бали и Гоа по выгодной цене, а затем растворяется вместе с деньгами. Либо обещает «решить вопрос» с водительскими правами — и опять растворяется. Либо просто крадет золото. И что все это он уже делал в Барнауле, а теперь вот переехал в Новосибирск.

По данным СМИ, в 2016 году Ярослав был осужден за мошенничество и получил условный срок. А в 2017-м — уже реальный два: года в колонии. В 2019 году журналисты снова о нем вспомнили и даже нашли несколько новых жертв. Где Мажорик сейчас и продолжает ли он свои аферы, неизвестно.

Москва. Кремль. Дудник

В 2001 году дольщики «Барнаулстроя» узнали из новостей, что никакие они не дольщики и квартир им не видать. Это была громкая афера строительной компании: тысяча потерпевших, многомиллионный ущерб, уголовное дело на 86 томов, штурм. И самой одиозной фигурой этого скандала был замдиректора «Барнаулстроя» Иван Дудник.

Иван Дудник.

Когда завели уголовное дело, он просто исчез. И по Барнаулу пополз слух: Дудник мертв, а его деньги поделили между собой криминальные диаспоры. Потом, правда, появился другой: будто видели его живым и здоровым на роскошном «Фольксвагене». Ну да ладно, наверное, показалось.

И только в 2008 году, когда другие участники прогремевшего на всю страну дела уже отбывали свои сроки, Дудника задержали в Москве. В 2010-м за хищение у дольщиков 59 млн рублей его приговорили к восьми годам лишения свободы. А позже, в 2015-м, к девяти годам — уже по обвинению в мошенничестве.

Он же Мастинин , он же Грач

В июне 2015 года в московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира с документами на имя гражданина Латвии Валерия Владимировича Грача. Поправка: с поддельными документами.

Гораздо больше, чем на Грача, по мнению полиции, пассажир был похож на алтайского экс-депутата Александра Мастинина, который находился в международном розыске по линии «Интерпола». Личность беглого законодателя была установлена в результате опознания и судебных экспертиз.

Александр Мастинин. Олег Богданов

По данным следствия, в 2009 году Мастинин в составе преступной группы похитил более 12 млн рублей, полученных от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Ему удавалось скрываться от полиции несколько лет. В 2018 году Александра Мастинина освободили из колонии по УДО.

Три исчезновения Вобликова

В начале 2000-х бывший спецназовец ГРУ Валерий Вобликов организовал ОПГ, которая грабила квартиры в Новосибирске. Через шесть лет его задержали, но Вобликов ловко сбежал из отдела милиции, разоружив охрану. Позже он испарился и из СИЗО, оставив там вместо себя родного брата. Но самым эффектным его побегом стало исчезновение в Новоалтайске.

Валерий Вобликов. altapress.ru

Да, в 2006 году Вобликова все же поймали и приговорили к 19 годам колонии за убийства, разбои и грабежи. В тюрьме он не задержался: отсидел семь лет, получил справку, что полностью слеп, и вышел на свободу. А через пять лет выяснилось, что именно он еще из камеры организовал нападение на семью фермера в алтайском селе Контошино.

Две недели назад, 5 марта 2021 года, Алтайский краевой суд приговорил Вобликова к 10 годам колонии особого режима. Но пока оглашали приговор, слепец, находившийся в Новоалтайске под домашним арестом, пропал вместе с браслетом слежения. 16 марта сотрудники отделения розыска УФСИН задержали его в Новосибирске.

Решаем с Суртаевым

В 2017 году бийский юрист Павел Суртаев открыл в себе талант «решать вопросы» и задумал монетизировать свои способности. Ну и что, что вопросы решались только на словах. Монетизации это ничуть не помешало.

Годами Суртаев обманывал бийчан, обещая им достать льготную квартиру (а то и сразу три), выиграть суд, взять на себя Сбер. Якобы везде у него были свои люди. Клиенты верили дичайшим небылицам (как в кино!) и выстраивались в очереди.

Рукопожатие. СС0

Примечательно, что, в отличие от предыдущих героев, бийский «решала» и не думал никуда исчезать: со своими клиентами он был на связи в любое время суток. Успокаивал и подробно из раза в раз рассказывал, как «решаются вопросы».

Через два года Суртаев был задержан и приговорен к четырем годам колонии. Этот вопрос он пока не решил.