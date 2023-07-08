Приговор боксеру, праздник под дождем и везение. Что произошло в Алтайском крае 8 июля

- Нетрезвый мужчина не заметил грузовой поезд и попал под колеса. Но ему повезло - он выжил. Пострадавшего госпитализировали с разными травмами в барнаульскую больницу.
- Автолюбители показали обстановку на трассе Новосибирск - Барнаул во время ливня. Из-за плохой видимости водителям пришлось останавливаться.
- Пожар площадью в 100 кв. м. в частном доме потушили ночью в Барнауле.
- В Бийске вынесли приговор тренеру по боксу Павлу Мамешину, который до смерти избил в баре росгвардейца полтора года назад. Виновник получил год ограничения свободы, но избежал тюрьмы. Потерпевшая сторона и прокуратура не согласны с решением суда.
- Праздничная программа в честь Дня семьи, любви и верности прошла на пешеходной улице Мало-Тобольской несмотря на непогоду.
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