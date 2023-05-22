Приговор «докторам», «Тальменыч» и убийство 30-летней давности. Что произошло в Алтайском крае 22 мая

- В Следственном комитете прокомментировали задержание бывшего чиновника из Калманского района по делу об убийстве девушки в 1989 году и сообщили подробности расследования.
- Экс-директору и экс-заместителю главврача клиники «Добрый доктор» вынесли приговор за мошенничество на сумму более 100 млн рублей. Оба получили условные сроки.
- Компания «Митпром», управляющая самым крупным свинокомплексом в Алтайском крае, начала развивать собственную торговую сеть. Пока магазинов два — в Тальменке и Барнауле. Торговую сеть инвестор развивает под маркой «Тальменыч».
- В «Ночь музеев» в Алтайском крае открылись больше сотни выставочных площадок. Это рекорд. Барнаульцы, например, общались со статуями, приручали змей и дрались на шпагах — смотрите репортаж.
- 79 лет назад, 22 мая 1944 года, в Барнауле появилась филармония. Почитайте, какой была ее история, какие знамениты инструменты там есть и как ее музыканты скитались по арендованным площадкам.
- ГИБДД предупредила, что 23 мая из-за движения военных колонн в Алтайском крае перекроют два участка Чуйского тракта. С 9:00 до 9:30 — «ЗАТО Сибирский (190 км а/д Р-256 «Чуйский тракт») — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт». И с 13:30 до 14:00 — «садоводство «Горизонт» — 190 км а/д Р-256 «Чуйский тракт».
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