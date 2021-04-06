Прирост зараженных COVID-19 на Алтае приблизился к уровню до голосования за поправки

В Алтайском крае, по данным на 6 апреля, зарегистрировали 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 11 смертей, сообщает региональный оперштаб.

24 июня 2020 года, за день до голосования по поправкам к Конституции РФ, прирост зараженных фиксировали на уровне +80. После пошел резкий рост, который 15 июля дошел до так называемого антирекорда (+246). Далее началось снижение: в конце июля и начале августа прирост упал до +110 больных. В сентябре показатель упал до +60, однако после праздничных мероприятий вновь пошел резкий рост — с ноября в течение нескольких месяцев регистрировали более 200 заболевших. С 5 февраля (+181) наблюдается постоянное снижение.

На 6 апреля всего в крае инфицированных — 47 696 (в том числе 3 286 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 42 754 пациента, из них за прошедшие сутки — 132.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 005 человек.

«Кроме этого, 309 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Анализы. CC0

«Развернута 1991 койка, к кислороду имеют подключение 1554, с ИВЛ — 301. Резервных коек: 1991 — 1005 — 309 = 677», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 243, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 96.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 2 757 человек: из них 11 — за прошедшие сутки из-за COVID-19. Всего от коронавирусной инфекции скончались 1 871 человек (по иным причинам смерти — 886).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 326 998 человек. На 6 апреля в регионе прививается 107 174 человек: 36 171 — получили первую прививку, 71 003 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее стало известно, что Алтайский край показал самый большой прирост смертности среди регионов Сибири.