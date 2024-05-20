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Жизнь

Проблемы с лекарствами, вторая волна паводка и молодежь — про Барнаул. Что произошло в Алтайском крае 20 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 20 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Бийский район спасают от второй волны паводка: в районе сел Сростки и Полеводка поднимается Катунь. Обстановку контролирует МЧС по Алтайскому краю.

◆ В Алтайском крае обсудили Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года. Ее глобальная цель — создать комфортные условия для жизни в регионе.

◆ Минздрав Алтайского края отчитался о проблемах лекарственного обеспечения (и не только).

◆ Виктор Томенко уволил вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина, арестованного в Москве. Временно исполняющим обязанности назначили Дмитрия Малыхина.

◆ В Алтайский край пришло похолодание. На ближайшую неделю синоптики прогнозируют всего один солнечный день и резкие перепады температур.

◆ В Славгороде отменили оправдательный приговор женщине, которая случайно застрелила местного бизнесмена. Разбирательств вышло на новый, уже третий круг, в том числе — из-за незаконного воздействия на присяжных.

◆ В Барнауле состоялся масштабный молодежный форум «Барнаул в будущем».

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