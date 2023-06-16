Расширение Чуйского тракта, пенсии и свой трамвай. Что произошло в Алтайском крае 16 июня

- Губернаторы Новосибирской области, Алтайского края и глава Республики Алтай заключили соглашение, согласно которому весь Чуйский тракт, до Монголии, расширят до четырех полос.
- Обь приближается к критической отметке (уровень воды уже на 20 см превышает неблагоприятный). В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности. Катунь и Бия пошли на спад.
- Алтайкрайстат опубликовал данные о пенсиях жителей региона. Почитайте, сколько сейчас получают пенсионеры, кто из них больше всех, а кто — меньше.
- МЧС в Алтайском крае отменило особый противопожарный режим.
- В районе ВРЗ в Барнауле второй раз за два дня вспыхнул пожар в расселенной двухэтажке.
- В Барнауле приступили к сборке кузова будущего трамвая. Конструкторы изменили его внешний вид и внутренний салон.
- Жителей Алтайского края 17 и 18 июня ожидают грозовые выходные. Но при этом будет жарко: до +33 градусов.
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