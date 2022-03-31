Риски есть. Могут ли в России заблокировать телефоны на Android и iOS

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Возможна ли блокировка гаджетов в России?

Некоторые эксперты считают, что такие риски есть, разбирались «Известия».

Еще в конце февраля мало кто из представителей отрасли верил в реальность подобных решений (например, о блокировке Apple Pay и Google Pay).

Поэтому, по мнению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, в сложившейся ситуации возможны любые риски.

Более того, по информации аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, 31 марта компании-разработчики операционных систем обсудят, вводить ли запрет на активацию новых устройств в России.