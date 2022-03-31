Риски есть. Могут ли в России заблокировать телефоны на Android и iOS

Некоторые эксперты считают, что такие риски есть, разбирались «Известия».
Еще в конце февраля мало кто из представителей отрасли верил в реальность подобных решений (например, о блокировке Apple Pay и Google Pay).
Поэтому, по мнению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, в сложившейся ситуации возможны любые риски.
Более того, по информации аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, 31 марта компании-разработчики операционных систем обсудят, вводить ли запрет на активацию новых устройств в России.
Это будут решать не в России, а первые лица компаний на встрече с американскими чиновниками, заявил Муртазин.
Такое маловероятно, говорят эксперты, так как покупатель платит за устройство с четко оговоренным набором функций.
«Попытка снизить их количество может привести к судебным разбирательствам пользователей с вендорами и поставщиками услуг», — отметил Денис Кусков.
На работу смартфонов, уже законтрактованных и отгруженных в России, не будет налагаться никаких ограничений, уверен другой собеседник газеты.
Все проданные и уже используемые устройства «окирпичить» нельзя. Технически это возможно, но на это вряд ли кто-то пойдет, добавил Муртазин.
На данный момент в мире еще не было прецедентов, когда компании отключали свои устройства в какой-либо стране, сообщает androidinsider.ru.
Ранее ряд экспертов уже советовали выключить обновления ПО в телефонах, но в Роскачестве рекомендуют этого не делать.
Это неблагоприятно скажется на защищенности гаджета от хакерских атак и все равно не обезопасит пользователя от блокировки устройства, если так захочет производитель, указывает «ФедПресс».