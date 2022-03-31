31 марта
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Жизнь

Риски есть. Могут ли в России заблокировать телефоны на Android и iOS

Эксперты IT-отрасли обсуждают возможное решение производителей смартфонов запретить активацию устройств на Android и iOS.

Кирпичи.
Кирпичи.
CC0
1
Возможна ли блокировка гаджетов в России?

Некоторые эксперты считают, что такие риски есть, разбирались «Известия».

Еще в конце февраля мало кто из представителей отрасли верил в реальность подобных решений (например, о блокировке Apple Pay и Google Pay).

Поэтому, по мнению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, в сложившейся ситуации возможны любые риски.

Более того, по информации аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, 31 марта компании-разработчики операционных систем обсудят, вводить ли запрет на активацию новых устройств в России.

2
Кто это будет решать?

Это будут решать не в России, а первые лица компаний на встрече с американскими чиновниками, заявил Муртазин.

Google.
Google.
CC0
3
Могут ли заблокировать уже купленные смартфоны?

Такое маловероятно, говорят эксперты, так как покупатель платит за устройство с четко оговоренным набором функций.

«Попытка снизить их количество может привести к судебным разбирательствам пользователей с вендорами и поставщиками услуг», — отметил Денис Кусков.

На работу смартфонов, уже законтрактованных и отгруженных в России, не будет налагаться никаких ограничений, уверен другой собеседник газеты.

Все проданные и уже используемые устройства «окирпичить» нельзя. Технически это возможно, но на это вряд ли кто-то пойдет, добавил Муртазин.

4
Были ли когда-либо случаи блокировки гаджетов?

На данный момент в мире еще не было прецедентов, когда компании отключали свои устройства в какой-либо стране, сообщает androidinsider.ru.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0
5
Можно ли защититься от блокировки?

Ранее ряд экспертов уже советовали выключить обновления ПО в телефонах, но в Роскачестве рекомендуют этого не делать.

Это неблагоприятно скажется на защищенности гаджета от хакерских атак и все равно не обезопасит пользователя от блокировки устройства, если так захочет производитель, указывает «ФедПресс».

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