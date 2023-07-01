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Жизнь

Россиян смогут отправлять на принудительное лечение к сексологам из-за проблем с ориентацией

С 1 июля в России сексологи начнут принимать людей с психическими расстройствами, связанными с ориентацией. Врачи смогут применять принудительные меры. Об этом сообщает "Газета.ru".

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
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Соответствующий приказ Минздрава России вступил в силу 1 июля.

Согласно документу, в психоневрологических диспансерах и поликлиниках появится кабинет сексолога.

Специалисты буду оказывать помощь пациентам, «страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией». В их числе гомосексуализм, фетишизм, мазохизм, садизм, эксгибиционизм и другие.

Также врачи смогут принимать принудительные меры медицинского характера совместно с врачом-психиатром.

Ранее Госдума приняла пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ. Altapress.ru писал, что входит в перечень запретов и каков штраф.

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