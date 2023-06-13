Российские студотряды отправятся в Мариуполь летом 2023 года

Российские студенческие отряды (РСО) летом 2023 года отправятся восстанавливать инфраструктуру Мариуполя. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС .

Татьяна Голикова отметила, что благодаря студенческим строительным отрядам был восстановлен мемориальный комплекс "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике. Следующая на очереди - инфраструктура Мариуполя.

Такая инициатива осуществляется не впервые. Уже на протяжении года медицинские отряды студентов помогают в гуманитарных миссиях РСО и работают в сфере здравоохранения в Луганской Народной Республике.

В будущем планируется направить студенческие отряды на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Голикова также добавила, что более 7 тыс. проводников пассажирских вагонов РСО будут помогать снимать пиковую нагрузку на железнодорожный транспорт. Дополнительно более 2,5 тыс. бойцов студотрядов отправятся на "БАМ" и будут работать на объектах Восточного полигона железных дорог.

Вице-премьер отметила, что в 2023 году более 35 тыс. студентов в России бесплатно освоят программы профессионального обучения по рабочим специальностям. В последствии студенты смогут работать на объектах Росатома, Газпрома, РЖД.