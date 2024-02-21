Розыск кондукторов и супер-гости в таежном селе. Что произошло в Алтайском крае 21 февраля

◆ Олимпийские чемпионы Александр Легков и Юлия Ступак несмотря на жуткий мороз приехали в алтайское Залесово — там их очень-очень ждали. Смотрите, кто, и как все прошло.
◆ В кадровом центре сообщили, что барнаульскому «Горэлектротрансу» не хватает почти сотни кондукторов.
◆ Нашумевшая барнаульская кофейня «Йель» вновь открылась после проверки Роспотребнадзора — «без единого замечания».
◆ Жители Барнаула рассказали в соцсетях о добром водителе автобуса №144 — но и тут нашелся повод для споров.
◆ Эксперт по организации и безопасности движения высказался о том, что спасет Барнаул от пробок: расширение, кольцевые развязки, чудо-дорога или что-то еще?
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