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Жизнь

Розыск кондукторов и супер-гости в таежном селе. Что произошло в Алтайском крае 21 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 21 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Олимпийские чемпионы Александр Легков и Юлия Ступак несмотря на жуткий мороз приехали в алтайское Залесово — там их очень-очень ждали. Смотрите, кто, и как все прошло.

◆ В кадровом центре сообщили, что барнаульскому «Горэлектротрансу» не хватает почти сотни кондукторов.

◆ Нашумевшая барнаульская кофейня «Йель» вновь открылась после проверки Роспотребнадзора — «без единого замечания».

◆ Жители Барнаула рассказали в соцсетях о добром водителе автобуса №144 — но и тут нашелся повод для споров.

◆ Эксперт по организации и безопасности движения высказался о том, что спасет Барнаул от пробок: расширение, кольцевые развязки, чудо-дорога или что-то еще?

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