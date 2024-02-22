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Жизнь

900 рублей за масло и поиски неравнодушных. Что произошло на Алтае 22 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 22 февраля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Алтайский край ждут не самые теплые праздничные выходные. То минус 10, то минус 30 — вот прогноз.

◆ Барнаульский приют «Ласка» вынужден выпустить на улицу шестерых щенков. Места для них нет. Вы только взгляните на этих малышей! Может быть, все-таки получится их пристроить?

◆ В Алтайском крае продолжает расти цена на молочные продукты. В лидерах оказалось сливочное масло. Так, в Белокурихе килограмм стоит уже более 900 рублей.

◆ В Барнауле разорвали контракт с перевозчиком, обслуживающим маршрут №37. С 8 января на маршруте по будням работал всего один автобус вместо пяти, а по выходным — ни одного.

◆ В Алтайском биосферном заповеднике впервые за несколько десятилетий встретили целое стадо краснокнижных северных оленей.

◆ В Алтайском театре кукол «Сказка» состоялась премьера спектакля «Папа ищет работу». Смотрите, каким он получился и кому точно понравится.

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