С 25 апреля. В Барнауле начинают подготовку к перекрытию моста на полтора года возле Нового рынка

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание по подготовке к реконструкции путепроводов по проспекту Ленина, сообщает мэрия города.

Напомним, уже в апреле начнут перекрывать движение на пр. Ленина из-за строительства трамвайного кольца на Новом рынке, а реконструкцию путепровода начнут в мае.

На совещании замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев доложил, что уже сформирован линейных план работ по подготовке и началу реконструкции путепровода — обозначены этапы и сроки начала и окончания мероприятий.

Утверждена схема движения пассажирского, личного и другого транспорта, согласно этапам проводимых работ, которую в ближайшие представят населению.

«29 апреля планируется подписать контракт с подрядной организацией. На сегодняшний день готовится разрешение на строительство, проходят последние согласования в железной дорогой. Первые мероприятия по подготовке к перекрытию движения по путепроводам планируется начать уже на следующей неделе: начнется установка дополнительных дорожных знаков на период реконструкции путепроводов, а также уведомление жителей о запрете стоянок и парковок в местах организации выделенных полос для общественного транспорта», — указал Шеломенцев.

Также в числе первых мероприятий — организация пешеходного маршрута от ТРЦ «Пионер» до здания бывшего дома быта на проспекте Ленина, 106.

«Как только мы получим разрешение на строительство, готовы приступить к работе», — отметил директор Барнаульского ДСУ № 4 Николай Данилин.

Франк поручил максимально эффективно организовать работу по доведению до населения схем движения транспорта на период реконструкции.

«Наша задача дать возможность людям подготовиться, выбрать для себя оптимальные маршруты передвижения во время проведения работ. Безусловно неудобства будут, но к ним население должно быть готово», — подчеркнул глава Барнаула.

Ранее сообщили, что лишь один желающий заявился на реконструкцию моста на Новом рынке в Барнауле — Барнаульское ДСУ № 4.

Кстати, накануне власти Барнаула согласовали с РЖД точное время проведения работ по реконструкции — с 4:00 ночи до 8:00 утра.