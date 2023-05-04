С бывших руководителей алтайского банка взыскали 2,4 млрд рублей за выдачу кредитов

С бывших руководителей «Тальменка-банка» взыскали 2,4 млрд рублей за выдачу заведомо невозвратных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Двух бывших руководителей "Тальменка-банка" привлекли к субсидиарной ответственности по решению арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Основанием привлечения к ответственности послужили следующие нарушения:

"Выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, замещение ликвидной ссудной задолженности на необеспеченную техническую задолженность, хищение из кассы банка денежных средств, привлеченных от физических лиц во вклады, не отражавшиеся на балансе банка", - сообщает пресс-служба.

Потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет 2,4 млрд рублей.

Ранее у "Тальменка-банка" отозвали лицензию в 2017 году из-за несоблюдения требований законодательства и нормативных актов Банка России.

«Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и своевременного представления информации в уполномоченный орган, а также порядка идентификации своих клиентов».

Ранее медработника из Сибири задержали по подозрению в призывах к терроризму.