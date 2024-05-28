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Жизнь

Сертификат в фастфуд получил футболист из «Динамо-Барнаул» за лучший гол месяца

Игрок барнаульского «Динамо» получил в награду сертификат на еду за лучший гол месяца. Об этом пишет «КП»-Барнаул».

24 мая в футбольном клубе «Динамо-Барнаул» состоялось награждение полузащитника Даниила Зарецкого. Его гол, забитый в апреле, признали лучшим. В качестве подарка футболист получил сертификат от сети ресторанов фастфуда на сумму 1 тыс. рублей.

Однако некоторые люди посчитали странным вручение сертификата на еду в качестве награды. Также были высказаны мнения о том, что номинал сертификата слишком мал.

В Telegram-канале Mash Siberia иронично сравнили награду Даниила Зарецкого с достижениями других известных российских футболистов: «Алексей Миранчук выиграл Лигу Европы, Константин Тюкавин стал лучшим игроком сезона в РПЛ, а Даниил Зарецкий из барнаульского «Динамо» получил тысячу рублей на шаурму».

В клубе пояснили, что номинал награды определяют партнеры.

Справка

Даниил Зарецкий получил награду за гол в ворота «Пари НН – 2», который он забил 27 апреля. Выбрали гол лучшим болельщики путем голосования.

Ранее сообщалось, что российский фильм о Черном пауке получил главный приз в Италии.

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