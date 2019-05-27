Шесть уголовных дел о незаконных рубках леса расследуют в Алтайском крае

В производстве алтайских следователей находится шесть уголовных дел по фактам незаконных вырубок леса, в том числе и в природоохранной зоне, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю. Эксперты предлагают усилить контроль за лесничествами и внести весь лес региона в электронную систему, чтобы отслеживать правильность назначения участков, на которых можно рубить. Речь об этом шла на круглом столе в краевом следкоме.

Следователи говорят, что, несмотря на пристальное внимание к проблеме вырубок леса со стороны общественников, журналистов и властей, существует проблема низкой выявляемости подобных преступлений. По экспертным оценкам латентность всех экологических преступлений составляет 95−97%. Латентная преступность — это преступность, сведения о которой не отражены в официальной отчетности.

Эксперты обратили внимание на три основные проблемы, которые возникаю при расследовании уголовных дел в этой сфере:

отсутствие контроля со стороны чиновников Минприроды региона за территориальными органами , которые обладают безграничным правом распоряжаться лесным фондом

которые обладают безграничным правом распоряжаться лесным фондом правовая коллизия — когда должностные лица , выполняя то или иное госзадание , не учитывают не отмененные правовые акты , запрещающие рубки леса

выполняя то или иное госзадание не учитывают не отмененные правовые акты запрещающие рубки леса отсутствие «универсальной карты», на которой с учетом всех действующих нормативно-правовых актов были бы отмечены разрешенные места осуществления законных рубок лесных насаждений.

Как одно из решений завкафедрой уголовного процесса и криминалистики Алтайского филиала РАНХиГС Юрий Бойко предложил рассмотреть электронную систему ГИС, в которую можно включить весь лесной фонд региона. Это позволит контролировать правильность назначения участков для рубки леса, считает он.

Замруководителя краевого следкома Александр Жеребцов отметил, что органам власти необходимо ужесточить контроль за территориальными отделами лесничеств.

Напомним, в апреле барнаульцы обеспокоились вырубкой в районе поселка Новые Зори. Краевые власти объяснили, что это легальные работы, и нарушений со стороны арендатора пока нет.

В 2018 году в лесах Алтайского края вырубили 2,4 млн кубометров древесины. Это 43% от разрешенного нормативами объема.

В 2019 году ленточные боры региона официально выделили в отдельный лесорастительный район. Такой статус позволит сократить рубки. На базе ГУ МВД России по Алтайскому краю создали следственно-оперативную группу по декриминализации лесопромышленного комплекса.