Штормпрогноз, дорога на остров и трагедия в Бочкарях. Что произошло в Алтайском крае 2 июля

- Жителей Алтайского края предупредили о надвигающемся шторме. По прогнозу краевого ЦГМС, 2, 3 и 4 июля в регионе ожидаются дожди, грозы, град и ветер до 20 м/с.
- В регионе снова массово гибнут пчелы. Так, в Солтонском районе пчелы погибли на 16 пасеках, в Усть-Калманском — на 11. Россельхознадзор уже взял пробы почвы и растений для исследования.
- В Барнауле стабилизируется паводковая ситуация: уровень воды в Оби спадает, и в микрорайоне Затон уже открыли движение по дороге на остров Шубинский.
- У путепровода на Новом рынке в Барнауле построят «тоненький» 24-этажный ЖК с прогулочной площадкой на крыше. Изначально на этом месте должен был появиться торговый центр.
- Алтайские специалисты рассказали, как не стать жертвой «тихой охоты» — объяснили, чем могут быть опасны даже съедобные (!) грибы и где их лучше собирать.
- В селе Бочкари в бассейне оздоровительного комплекса утонул 10-летний мальчик. Ребенок не умел плавать. Возбуждено уголовное дело.
Самое важное - в нашем Telegram-канале